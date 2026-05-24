Sara Kelany smaschera Conte e M5s | Ecco l' unica foto da ricordare oggi

Il Movimento 5 Stelle non esita a strumentalizzare neppure la memoria di Giovanni Falcone. Per Giuseppe Conte e soci, tutto vale nella lotta senza quartiere a Giorgia Meloni. Ma da Fratelli d'Italia arriva una replica dura e senza appello. L'ex premier, leader del Movimento, ha spiegato che "quando andremo al governo spazzeremo via questa legislazione, che sta favorendo una classe politica collusa ". Quindi ha puntato il dito contro la Commissione Antimafia presieduta da Chiara Colosimo. "Sono tre anni che la Commissione Antimafia insediata sotto la presidenza di Fratelli d'Italia ha sistematicamente evitato approfondimenti che potrebbero portare a delle risposte sulle stragi del 1992 e invece ha buttato al vento questi anni per fare la guerra a Roberto Scarpinato e Federico Cafiero de Raho. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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