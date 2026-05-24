Santu Lussurgiu l’imballatrice ridotta in cenere | rogo in azienda

Notizia in breve

Un incendio ha distrutto un’imballatrice in un’azienda nel comune di Santu Lussurgiu durante le ore notturne. Le fiamme hanno ridotto in cenere il macchinario, mentre altre parti dell’edificio sono rimaste intatte. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Non ci sono segnalazioni di feriti o altre strutture coinvolte. Gli investigatori stanno analizzando le circostanze per capire come le fiamme siano rimaste circoscritte al solo impianto.