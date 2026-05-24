Santu Lussurgiu l’imballatrice ridotta in cenere | rogo in azienda
Un incendio ha distrutto un’imballatrice in un’azienda nel comune di Santu Lussurgiu durante le ore notturne. Le fiamme hanno ridotto in cenere il macchinario, mentre altre parti dell’edificio sono rimaste intatte. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Non ci sono segnalazioni di feriti o altre strutture coinvolte. Gli investigatori stanno analizzando le circostanze per capire come le fiamme siano rimaste circoscritte al solo impianto.
? Domande chiave Come sono riuscite le fiamme a non distruggere il resto dell'azienda?. Cosa ha causato l'improvviso incendio del macchinario nel cuore della notte?. Come influirà la perdita dell'imballatrice sulla prossima raccolta agricola?. Chi dovrà rispondere dei danni strutturali subiti dai mezzi vicini?.? In Breve Intervento squadra distaccamento Abbasanta poco prima delle 21:30 per proteggere colture.. Nessun ferito registrato nonostante la distruzione totale del macchinario agricolo.. Indagini in corso per accertare cause tecniche o esterne del rogo di sabato 23 maggio.. Danni strutturali ai mezzi vicini in valutazione presso le campagne La Sala. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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