Santa Balera il ritorno della Gen Z del Liscio | nuova formazione un inno per i Mondiali e il tour Romagna Giovane

Da forlitoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Non chiamatelo solo folklore: quello dei Santa Balera è un movimento culturale che ha trasformato la tradizione romagnola in un fenomeno pop da milioni di visualizzazioni. Dopo due anni di successi travolgenti, culminati sul palco del Festival di Sanremo e sanciti da numeri da capogiro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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