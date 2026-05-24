Non chiamatelo solo folklore: quello dei Santa Balera è un movimento culturale che ha trasformato la tradizione romagnola in un fenomeno pop da milioni di visualizzazioni. Dopo due anni di successi travolgenti, culminati sul palco del Festival di Sanremo e sanciti da numeri da capogiro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Santa Balera riparte: la Gen Z del liscio guarda all’estate e alla Festa della Romagna GiovaneI Santa Balera tornano in scena dopo due anni di successi, pronti a riprendere le attività con un nuovo progetto.

Santa Balera, ecco la nuova formazioneLa band Santa Balera ha avuto una prima prova pubblica nella sede di Cosascuola Music Academy a Forlì.

Temi più discussi: Santa Balera, il ritorno della Gen Z del Liscio: nuova formazione, un inno per i Mondiali e il tour Romagna Giovane; SANTA BALERA: VERSO L'ESTATE CON IL TOUR DELLA FESTA DELLA GIOVANE ROMAGNA: ESORDIO DELLA NUOVA FORMAZIONE IL 5 GIUGNO PER I 10 ANNI DEI FIORI D'ACCIAIO A VILLA EMALDI A FAENZA - MEI; MEI Newsletter n.979 del 23 maggio 2026 // Il MEI ti regala il vinile di Astor Piazzolla e ti invita a Il MIo Cantico LIbero a San Severino Marche, a Faenza Rock e alla Festa Figarola. // Ecco tutte le altre news, contest e appuntamenti da non perdere!; FAENZA ROCK 40: Si parte venerdì 29 e sabato 30 maggio alla Birreria a Faenza! - MEI.

Il #21maggio 1944 è nata #CarmenVillani. Inizi in balera, a 15 anni vinse a Castrocaro poi entrò nel gruppo di Buscaglione, gli Asternovas. L'hit fu Bada Caterina del '65 quindi Piccola piccola. Negli anni '70 si dedicò alla commedia sexy, facendo concorrenza x.com

Santa Balera, ecco la nuova formazioneI Santa Balera ripartono da Forlì e guardano all’estate 2026 con entusiasmo rinnovato: nei giorni scorsi, negli spazi di Cosascuola Music Academy, si è svolta la prima prova aperta al pubblico della ... ilrestodelcarlino.it

La lettera di Re Carlo ai giovani di Santa Balera: Grazie di avermi fatto scoprire il liscioBOLOGNA – Si può azzardare che sia altamente improbabile che l’orchestra Casadei suoni un giorno a Wembley con Romagna mia al posto di God save the King, intanto però all’orchestra dei giovani del ... bologna.repubblica.it