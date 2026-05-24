Sangue per le strade di Gallipoli in tre finiscono al banco degli imputati

Notizia in breve

Un uomo è stato ferito da colpi di arma da fuoco a Gallipoli, dopo che aveva tentato di sparare contro un altro uomo senza riuscirci. Successivamente, i figli della vittima hanno risposto sparando contro l’uomo, colpendolo multiple volte. L’uomo è stato portato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico. Tre persone sono state denunciate e sono state chiamate a rispondere di tentato omicidio e altri reati legati alla sparatoria.