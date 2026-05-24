Sangue per le strade di Gallipoli in tre finiscono al banco degli imputati
Un uomo è stato ferito da colpi di arma da fuoco a Gallipoli, dopo che aveva tentato di sparare contro un altro uomo senza riuscirci. Successivamente, i figli della vittima hanno risposto sparando contro l’uomo, colpendolo multiple volte. L’uomo è stato portato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico. Tre persone sono state denunciate e sono state chiamate a rispondere di tentato omicidio e altri reati legati alla sparatoria.
GALLIPOLI - Prima apre il fuoco contro un uomo, mancandolo. Poi i figli di quest’ultimo gli presentano il conto sotto casa, scaricandogli addosso una raffica di colpi che lo mandano in ospedale, dove viene sottoposto a un delicato intervento chirurgico. È questa la ricostruzione che emerge dagli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Notizie e thread social correlati
Caso Fabiana Chiarappa: il prete al banco degli imputati per l’incidenteUn sacerdote è stato chiamato a rispondere di fronte al tribunale per un incidente che ha coinvolto una donna.
Janet Malcolm, un reporter d’assalto convocato sul banco degli imputati: assoltoUn giornalista è stato assolto dopo essere stato chiamato a rispondere di accuse legate al suo lavoro.
Temi più discussi: Cinque morti in pochi giorni sulle strade della Granda: convocato il tavolo provinciale per fermare la scia di sangue; Sangue sulle strade del weekend, cinque morti: tra le vittime due 20enni; Violenza metropolitana, Libera e Chiesa di Napoli sabato 16 maggio in piazza per la Marcia Popolare dell'Educazione; Sangue sulle strade del Reggino, tragico incidente a Bianco: morto un minorenne · ilreggino.it.
Sangue per le strade di Gallipoli, in tre finiscono al banco degli imputatiDisposto il giudizio immediato sul botta e risposta a colpi di arma da fuoco avvenuto in via Carlo Massa il 27 ottobre 2025. Fissata al 6 luglio la prima udienza del processo ordinario. Gli imputati a ... lecceprima.it
Chi pensa di poter trasformare le nostre strade in terra di nessuno deve sapere che lo Stato c’è e non arretra di un centimetro. Grazie di cuore a donne e uomini dei #Carabinieri per il coraggio, il sangue freddo e la rapidità dell’intervento. x.com
Non si ferma la scia di sangue sulle strade della Granda: ancora una volta è un motociclista a perdere la vita facebook
Le previsioni per il finale di The Testaments reddit
Sangue sulle strade del Varesotto: a Induno Olona motociclista muore sulla statale 344 dopo lo scontro in galleriaUn 38enne ha perso la vita nella galleria Madonna di San Bernardino dopo che la sua moto si è scontrata con un’auto ... ilgiorno.it