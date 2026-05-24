Sangue musica e poca politica | Devil May Cry 2 supera nuovi limiti

Da screenworld.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un episodio di Devil May Cry, serie animata tratta dal videogioco di Capcom, ha attirato l’attenzione per le scene di sangue e musica, con pochi riferimenti politici. La prima stagione si è distinta per una narrazione che combina azione e atmosfere dark, senza approfondimenti su temi politici o sociali. La produzione ha riscosso interesse per i suoi contenuti visivi e musicali, lasciando da parte elementi di carattere politico o ideologico.

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La prima stagione di Devil May Cry, produzione animata originale tratta dall’omonimo videogioco di casa Capcom, è stata una piacevole sorpresa; una per cui valeva la pena sbracciarsi, attirare l’attenzione e provare a spiegare quali erano gli elementi vincenti della produzione. Linguaggio, ritmo, narrazione e rilettura. Il creatore Adi Shankar attinge a piene mani dal Cavaliere Oscuro di Nolan per trasformare l’universo di Devil May Cry a suo piacimento. Non si trattava più di sconfiggere brutti e grossi demoni a suon di cinismo, battute e alti ottani di musica rock: l’interesse è tutto nel trasformare il corpo di Dante in un veicolo politico all’interno di una lotta più grande, quella degli Stati Uniti contro il mondo dei demoni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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