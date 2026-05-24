Il match tra Sandefjord e Fredrikstad, in programma lunedì 25 maggio alle 19:15, è il posticipo del decimo turno di Eliteserien norvegese. I padroni di casa hanno confermato Tegstroem come allenatore, dopo diverse stagioni di buon rendimento. La partita si svolge in un momento in cui entrambe le squadre cercano punti importanti per migliorare la loro posizione in classifica.

Posticipo del decimo turno di Eliteserien norvegese che vede il Sandfjord opposto al Fredrikstad. I Guttane hanno confermato Tegstroem dopo una serie di stagioni di buon livello ben sopra la quota salvezza. L’andamento è speculare a quello dello scorsa stagione con un forte rendimento in casa ma anche 2 vittorie in trasferta in 5 gare. Gli Aristokraterne dopo 2 stagioni di alto profilo sono per il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sandefjord-Fredrikstad (lunedì 25 maggio 2026 ore 19:15): formazioni, quote, pronostici

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