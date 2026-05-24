San Severo | nasce la Panchina Bianca un monito contro i pericoli stradali

Notizia in breve

A San Severo è stata installata la Panchina Bianca, un simbolo di sensibilizzazione sui pericoli stradali. La panchina funge da promemoria visivo per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti. È stata realizzata da genitori che hanno perso un figlio in un incidente stradale e intendono usare questa installazione come monito pubblico. La panchina rappresenta un messaggio di memoria e consapevolezza per i passanti.