San Severo | nasce la Panchina Bianca un monito contro i pericoli stradali
A San Severo è stata installata la Panchina Bianca, un simbolo di sensibilizzazione sui pericoli stradali. La panchina funge da promemoria visivo per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti. È stata realizzata da genitori che hanno perso un figlio in un incidente stradale e intendono usare questa installazione come monito pubblico. La panchina rappresenta un messaggio di memoria e consapevolezza per i passanti.
? Domande chiave Come può una panchina diventare un autovelox per la coscienza?. Chi sono i genitori che hanno trasformato il lutto in missione?. Perché la distrazione al volante colpisce così spesso i più giovani?. Cosa spinge le autorità e le famiglie a collaborare per la sicurezza?.? In Breve Inaugurazione avvenuta sabato 23 maggio in via Filippo D'Alfonso a San Severo.. Antonio Gravino dell'Aifvs definisce l'opera un autovelox della coscienza per i cittadini.. Rita e Luigi Manzaro dedicano il presidio alla memoria del figlio Biagio.. Progetto promosso dall'Aifvs per contrastare distrazioni e velocità eccessiva tra i giovani.. Sabato 23... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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