San Salvatore di Fitalia raggiunto il quorum | Giuseppe Pizzolante è ancora sindaco
A San Salvatore di Fitalia il quorum delle elezioni amministrative è stato raggiunto nel tardo pomeriggio, garantendo la validità del voto. Giuseppe Pizzolante rimane quindi sindaco, in seguito al superamento della soglia prevista per la consultazione. La giornata elettorale si è conclusa con il rispetto delle regole di partecipazione stabilite dalla legge. Nessun'altra informazione sulla partecipazione o sui risultati è stata comunicata.
A San Salvatore di Fitalia la soglia di validità delle elezioni amministrative è stata superata già nel tardo pomeriggio, con il raggiungimento del quorum necessario per rendere valida la consultazione.A comunicarlo è stato lo stesso Comune attraverso i canali istituzionali, confermando che il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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