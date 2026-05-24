San Salvatore di Fitalia raggiunto il quorum | Giuseppe Pizzolante è ancora sindaco

Notizia in breve

A San Salvatore di Fitalia il quorum delle elezioni amministrative è stato raggiunto nel tardo pomeriggio, garantendo la validità del voto. Giuseppe Pizzolante rimane quindi sindaco, in seguito al superamento della soglia prevista per la consultazione. La giornata elettorale si è conclusa con il rispetto delle regole di partecipazione stabilite dalla legge. Nessun'altra informazione sulla partecipazione o sui risultati è stata comunicata.