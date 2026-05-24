A San Piero si è svolto un convegno sulla complessità dei sistemi sanitari, con la partecipazione di numerosi professionisti e pubblico. L'evento, parte dell'ottava stagione dei Venerdì d’Eresia, si è concentrato sulle sfide nelle organizzazioni economiche, sanitarie e sociali. Il dottore Bandini ha preso parte alla discussione, illustrando aspetti legati alla gestione dei sistemi sanitari complessi. La giornata si è conclusa con un ampio scambio di opinioni tra i presenti.

Scarperia e San Piero (Firenze), 24 maggio 2026 – Si è conclusa l’ottava stagione dei Venerdì d’Eresia con il convegno dal titolo “ Navigare la complessità nelle organizzazioni economiche, sanitarie e sociali”, che ha visto una numerosa partecipazione di pubblico. Nel corso della serata nel salone mediceo del circolo insieme Mcl di San Piero a Sieve sono stati presentati due volumi che affrontano il tema della gestione della complessità nei sistemi organizzativi e sanitari: “ La varietà necessaria del potere” di Eugenio Bastianon e Alberto Felice De Toni e il volume “ Complessità e libertà nei sistemi sanitari” a cura di Giorgio Bordin, con i contributi di Jean-Philippe Assal, Elio Borgonovi, Alberto Felice De Toni, Fulvio Forino, Alessandro Giuliani e Maurizio Musolino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Piero, il dottor Bandini al convegno sulla complessità dei sistemi sanitari

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