Il centrodestra ha chiesto al sindaco di revocare il bando relativo a San Nicola. La richiesta nasce dal timore che la retrocessione del Bari possa compromettere l’andamento del progetto. Non sono stati ancora definiti i responsabili di eventuali danni economici al patrimonio pubblico. La questione riguarda la gestione e le eventuali conseguenze finanziarie legate alla destinazione del complesso sportivo. La richiesta è stata presentata in consiglio comunale.

? Punti chiave Perché la retrocessione del Bari mette a rischio il bando attuale?. Chi deve rispondere del possibile danno economico al patrimonio pubblico?. Come cambierà l'indotto commerciale intorno allo stadio dopo il salto in Serie C?. Quali sono le motivazioni tecniche che spingono l'opposizione a chiedere la revoca?.? In Breve Retrocessione del Bari in Serie C altera l'indotto economico locale e commerciale.. Gestione attuale affidata alla società della famiglia De Laurentiis.. Rischio per botteghe e attività economiche del boraggio barese.. Opposizione sollecita nuova istruttoria per evitare gestione sterile del patrimonio pubblico.. Il centrodestra barese ha chiesto ufficialmente al sindaco Vito Leccese di sospendere la procedura per l’affidamento dello stadio San Nicola, sollecitando la revoca del bando in autotutela. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Nicola: il centrodestra chiede al sindaco la revoca del bando

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