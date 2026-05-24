San Giuliano rissa con coltello in piazza | due feriti e latitanti

Notizia in breve

Due persone sono rimaste ferite durante una rissa con coltello avvenuta in piazza a San Giuliano. Gli aggressori si sono allontanati subito dopo l’attacco e sono attualmente latitanti. Non sono state fornite informazioni sulle cause dello scontro tra i gruppi coinvolti in via Roma. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’accaduto.