San Giuliano rissa con coltello in piazza | due feriti e latitanti
Due persone sono rimaste ferite durante una rissa con coltello avvenuta in piazza a San Giuliano. Gli aggressori si sono allontanati subito dopo l’attacco e sono attualmente latitanti. Non sono state fornite informazioni sulle cause dello scontro tra i gruppi coinvolti in via Roma. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’accaduto.
? Domande chiave Come si sono dileguati gli aggressori dopo l'attacco in piazza? Cosa ha scatenato lo scontro tra i gruppi in via Roma? Chi sono i responsabili identificabili grazie alle telecamere di sorveglianza? Perché la violenza con armi bianche si ripete in diverse vie??? In Breve Scontro iniziato in via Roma prima di spostarsi in piazza Vittoria verso mezzanotte. Un terzo uomo di 26 anni è rimasto illeso durante l'aggressione. Carabinieri di San Donato analizzano telecamere e te . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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