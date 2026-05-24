San Giuliano altra rissa in strada Spunta un coltello due feriti Gli aggressori si danno alla fuga

Da ilgiorno.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due giovani egiziani di 22 e 23 anni sono stati feriti da coltello durante una rissa in strada a San Giuliano. Gli aggressori si sono allontanati subito dopo l’accaduto, facendo perdere le proprie tracce. I due feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle motivazioni dell’alterco o sull’identità degli aggressori.

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Rissa in strada fra nordafricani, spunta un coltello. Due giovani di 22 e 23 anni, entrambi egiziani, sono stati soccorsi dal 118 dopo aver riportato ferite d’arma da taglio. E’ successo nella notte tra sabato e domenica, in piazza Vittoria. La mezzanotte era passata da venti minuti, quando i due sono stati raggiunti dagli equipaggi di un’auto medica e due ambulanze che hanno prestato loro le cure del caso. Degli aggressori (o dell’aggressore), nessuna traccia. Il 22enne e il 23enne, il primo con una ferita al volto e il secondo ad un braccio, sono stati valutati sul posto, quindi trasportati entrambi al Policlinico di Milano. Al momento dei soccorsi erano coscienti e le loro condizioni non hanno destato particolare preoccupazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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