San Bernardo | domani riapre il valico tra Italia e Francia

Il valico tra Italia e Francia a San Bernardo riapre domani. La chiusura del versante francese è durata più a lungo rispetto a quello italiano. La riapertura potrebbe favorire il transito tra i due paesi. Non sono stati comunicati dettagli sui motivi della prolungata chiusura del lato francese. La riapertura interessa i borghi alpini limitrofi, che attendono di riprendere le attività legate al turismo e al commercio.

? Punti chiave Come influenzerà la riapertura l'economia dei borghi alpini limitrofi?. Perché il versante francese è rimasto chiuso più di quello italiano?. Cosa ha causato il blocco della strada sul lato francese?. Quando inizierà ufficialmente il transito dei veicoli dopo la cerimonia?.? In Breve Versante italiano percorribile dalla statale 26 dal 22 maggio.. Lavori di sgombero neve iniziati all'inizio di maggio con turbine fresaneve.. Valanga a 5 km dal confine ha causato il ritardo lato francese.. Riapertura favorisce commercio e turismo tra borghi valdostani e francesi.. Il collegamento internazionale tra la Valle d’Aosta e la Francia riprenderà la piena operatività domani, domenica 24 maggio 2026, alle ore 10 con la riapertura del versante francese sul Colle del Piccolo San Bernardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Domani riapre il collegamento Italia-Francia sul Piccolo San Bernardo. L'apertura era stata rinviata dopo la caduta di una valanga oltralpe #ANSA x.com