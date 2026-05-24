La notte scorsa, alle 22, il soccorso alpino di Verona è intervenuto per un uomo di 60 anni caduto nel bosco lungo il Sentiero del Pellegrino. La richiesta d'aiuto è arrivata da un parente dell'uomo. L'intervento si è concluso con il recupero e il soccorso dell'uomo, che è stato portato in salvo. Non ci sono dettagli sulle condizioni di salute dell'uomo.

Intorno alle 22 di ieri sera, 23 maggio, il 118 ha attivato d'urgenza il soccorso alpino di Verona a seguito della richiesta d'aiuto inoltrata dal parente di un uomo di 60 anni. Quest'ultimo, un escursionista trentino, si trovava in uno stato di evidente e grave difficoltà e aveva contattato il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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A blind pauper came to save the Wei family, but one incense stick doomed them all.

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