Salute mentale giovanile | il disagio tra precariato eco-ansia e sfide digitali

Secondo un rapporto recente, il disagio tra i giovani si manifesta in diversi ambiti, tra cui l’incertezza lavorativa, l’ansia legata all’ambiente e le sfide derivanti dall’uso dei social media. La precarietà lavorativa influisce sulla stabilità emotiva, mentre le preoccupazioni ambientali aumentano tra i giovani più sensibili alle questioni climatiche. Inoltre, l’uso intenso di piattaforme digitali può contribuire a problemi di salute mentale, come ansia e depressione, evidenziando un legame tra le dinamiche sociali e il benessere psicologico.

Il benessere psicologico dei giovani è strettamente legato al contesto sociale. Il rapporto Insights into youth mental health and well-being: existing practices and new trends evidenzia come la stabilità emotiva non dipenda solo dalle cure sanitarie, ma anche da fattori materiali quali casa, lavoro, reddito, relazioni e ambiente digitale. Il malessere giovanile non può essere affrontato solo nei contesti clinici; richiede uno sguardo integrato sugli spazi della vita quotidiana. Un concetto cardine del documento è la distinzione tra salute mentale (riferita alla dimensione psicologica ed emotiva individuale) e benessere giovanile (un valore multidimensionale che ingloba fattori fisici, economici e sociali). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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