Salute arriva il DDL sulle terapie digitali | software per le cure

È stato presentato un disegno di legge sulle terapie digitali che prevede l’uso di software per il trattamento di alcune patologie. La normativa riguarda principalmente malattie come diabete e problemi respiratori, con l’obiettivo di integrare le terapie digitali nei percorsi di cura. Le prime patologie a beneficiare di questa innovazione saranno quelle per le quali sono già disponibili software approvati. La proposta mira a regolamentare l’utilizzo dei software come strumenti terapeutici ufficiali.

? Punti chiave Come cambierà la gestione quotidiana di diabete e problemi respiratori?. Quali patologie saranno le prime a ricevere cure tramite software?. Chi deciderà la terapia se il software non ha autonomia clinica?. Come potrà l'ospedale virtuale abbattere le barriere per chi vive isolato?.? In Breve Software prioritari per diabete, scompenso cardiaco, BPCO, obesità e salute mentale.. Loizzo coordina l'Intergruppo Parlamentare per integrare innovazione e medicina tradizionale.. Monitoraggio remoto domiciliare per abbattere barriere geografiche in isole e zone interne.. Digitalizzazione mira a ridurre ricoveri d'urgenza ottimizzando risorse nelle ASL. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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