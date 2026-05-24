Tra i consigli della nonna verificati dalla scienza, si evidenzia che l’olio extravergine d’oliva non è indicato per friggere, poiché può perdere alcune sue proprietà benefiche. Inoltre, si sconsiglia di mangiare la pasta a cena, anche se questa raccomandazione non ha ancora una conferma definitiva. LaSalute di LaPresse ha intervistato un esperto di Medicina interna per chiarire quali di questi suggerimenti siano supportati dai dati scientifici.

Dall’olio extravergine d’oliva che non va bene per friggere alla pasta da non mangiare a cena: cosa c’è di vero nei ‘consigli della nonna’ tramandati fino a noi di generazione in generazione? LaSalute di LaPresse lo ha chiesto a Giorgio Sesti, ordinario di Medicina interna alla Sapienza di Roma. 1. L’ananas brucia i grassi? “Se è vero che l’ananas ha proprietà antinfiammatorie ed è ricco di vitamine, non è altrettanto vero che aiuta a dimagrire. Ha effetti digestivi e in parte diuretici, ma non scioglie i grassi e non riduce l’appetito”. 2. L’olio extravergine d’oliva è davvero inadatto per friggere? “ Dipende dal cosiddetto punto di fumo, oltre il quale la frittura assume un cattivo sapore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salute a tavola, i 10 ‘consigli della nonna’ alla prova della scienza

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