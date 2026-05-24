Un atleta ha stabilito un nuovo record nel salto triplo superando i 18 metri, un risultato che ha causato il malfunzionamento dei tabelloni di misurazione. La performance ha sollevato domande sulle tecniche biomeccaniche utilizzate, che hanno permesso di raggiungere una distanza così elevata. Il salto ha attirato l’attenzione per la sua eccezionalità e per le implicazioni che potrebbe avere nel mondo dell’atletica.

? Domande chiave Come ha fatto un salto a mandare in tilt i tabelloni?. Quale segreto biomeccanico ha permesso di superare la soglia dei 18 metri?. Perché la fede religiosa di Edwards ha influenzato quel record storico?. Chi potrà mai superare quella cifra rimasta isolata per trent'anni?.? In Breve Record di 18,29 metri stabilito a Göteborg il 7 agosto 1995.. Solo sette atleti hanno superato i 18 metri in trent'anni.. Edwards ha rinunciato a gare domenicali per motivi religiosi fino al 1993.. L'atleta è diventato commentatore per Eurosport dopo la carriera agonistica.. Il 7 agosto 1995 lo stadio Ullevi di Göteborg ha assistito alla riscittura delle leggi fisiche quando Jonathan Edwards ha segnato la misura di 18,29 metri nel salto triplo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salto triplo: il record sovrumano di Edwards che sfida la fisica

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