Salone del libro di Torino I liceali del Marconi tra letteratura e critica
Le classi quarta A, E e N del liceo scientifico Marconi hanno partecipato al Salone Internazionale del Libro di Torino. Durante l’evento, gli studenti hanno approfondito tematiche legate alla letteratura e alla critica letteraria. La partecipazione si è svolta nel quadro di un’esperienza formativa mirata a favorire il confronto con autori e temi letterari contemporanei. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti in attività di ascolto, discussione e analisi di testi, offrendo loro un’occasione di confronto diretto con il mondo editoriale.
Le classi quarta A, E ed N del liceo scientifico Marconi, hanno partecipato a una significativa esperienza formativa a Torino, in occasione del Salone Internazionale del Libro. La sessantina di liceali ha preso parte al progetto nazionale di lettura condivisa “ Un libro tante scuole ”, dedicato quest’anno al romanzo “ Leggere Lolita a Teheran “ di Azar Nafisi. Ad accompagnare e preparare le classi sono state le professoresse Elena Del Prete, Francesca Gasperini e Antonella Mezzolani. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti in una riflessione sul valore della lettura come strumento di consapevolezza e confronto con il proprio tempo. Il libro scelto dal Salone racconta infatti la storia di un gruppo di giovani donne iraniane che, attraverso la letteratura, riescono a ritagliarsi uno spazio di libertà e resistenza culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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