Un uomo di 31 anni ha investito volontariamente diverse persone con un'auto in una moschea di Modena. Dopo l'incidente, si è scagliato contro la folla armato di coltello. La polizia ha riferito che l’azione ha caratteristiche simili a un attentato terroristico, con l’autore che ha agito intenzionalmente e ha poi tentato di aggredire con un'arma bianca. L’uomo è stato fermato e sottoposto a interrogatorio.

Salim El Koudri, il 31enne cittadino italiano di origini marocchine che si è scagliato sulla folla con l'auto a Modena, "ha usato una tecnica simile a quella di attentati terroristici islamici, ha investito volontariamente le persone e poi è sceso armato di coltello". È la ricostruzione di Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4, che ha fornito nuovi elementi dall'inchiesta. Insomma, finora da più parti ci si è affannati a negare il movente terroristico e a liquidare tutto come il gesto di un pazzo. Ma sta emergendo tutta un'altra verità. "In questo momento gli inquirenti stanno analizzando l'arsenale tecnologico sequestrato a Salim El Koudri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Salim? Ha fatto un incidente". Le frasi choc nella moschea di Modena

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Salim El Koudri era un po’ frastornato e confuso, dichiara il suo legale. Dignità e rispetto zero verso le vittime. #Modena #Incidente #ModenaAuto #FolliaModena #ModenaFeriti #ModenaImcidente #modena x.com

Come puoi adorare un Dio che ha fatto così tante cose cattive? reddit

Modena, audio shock della sorella di Salim El Koudri, il ragazzo che ha investito 7 persone: Non trovo le parole giusteNel messaggio, la giovane racconta lo shock vissuto dopo l’accaduto, il senso di smarrimento della famiglia incapace, ancora oggi, di spiegarsi il gesto compiuto dal trentunenne. Mai, mai, mai in vit ... tg.la7.it

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