Salerno torna alle urne | si decide il nuovo sindaco dopo il commissario

A Salerno si torna alle urne per eleggere il nuovo sindaco dopo il commissariamento. Otto candidati sono in corsa per la carica di primo cittadino. Gli elettori possono votare disgiuntamente, scegliendo un candidato sindaco e una lista diversa, o optare per un voto congiunto. La consultazione si svolge in un solo giorno e rappresenta un passaggio importante per il rinnovo amministrativo della città.

? Domande chiave Chi sono gli otto candidati che si contendono la città?. Come funziona il voto disgiunto per scegliere sindaco e lista?. Perché la doppia preferenza di genere può annullare la scheda?. Cosa cambierà per il turismo dopo il protocollo antimafia del commissario?.? In Breve Gestione tecnica di Vincenzo Panico dal 18 febbraio 2026 dopo dimissioni di Napoli.. Protocollo Prefettura-Commissariato per tutela settori turismo e ristorazione a Salerno.. Ballottaggio previsto per le giornate di domenica 7 e lunedì 8 giugno.. Elezioni coinvolgono oltre 128.000 residenti con otto candidati in competizione.. Dalle ore 7:00 di questa domenica 24 maggio 2026, i cittadini di Salerno accorrono ai seggi per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale, ponendo fine a mesi di gestione straordinaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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