A Salerno, le elezioni amministrative sono iniziate con seggi ridotti a causa di numerosi scrutatori che hanno abbandonato il lavoro per seguire la partita della Salernitana. La fuga di alcuni operatori ha causato una formazione incompleta dei seggi, rallentando le operazioni di voto. La situazione ha portato a ritardi nelle operazioni di scrutinio e ha creato disagi tra gli elettori presenti nelle sezioni. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le cause di questa fuga di personale.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Salerno città le elezioni amministrative hanno preso il via con qualche intoppo dovuto alle numerose rinunce degli scrutatori, molte delle quali arrivate all’ultimo momento e motivate dalla concomitanza con la partita della Salernitana, impegnata oggi nella sfida dei play?off contro l’ Union Brescia. La situazione più evidente si è registrata alla sezione numero 15 della scuola Regina Margherita, dove il seggio è stato costituito con una squadra ridotta: due scrutatori, il presidente e il segretario. Nonostante l’organico minimo, le operazioni si sono svolte senza problemi. « Non abbiamo registrato difficoltà », ha spiegato questa mattina il presidente, sottolineando che il flusso degli elettori è stato gestito regolarmente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno, scrutatori “in fuga” per la Salernitana: seggi in formazione…ridotta

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