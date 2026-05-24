Circa 25.000 spettatori sono presenti allo stadio Arechi per la partita tra Salernitana e Brescia, che si disputa in Serie B. La sfida ha attirato un pubblico numeroso, con un’affluenza superiore a molte gare di categoria inferiore. Nonostante le aspettative di una partita di livello più basso, il match si è rivelato spettacolare, con numerosi gol e azioni intense. La presenza di così tanti tifosi testimonia l’interesse e il calore che circondano il calcio locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel giorno in cui una delle più tristi e anonime edizioni della serie A chiuderà i battenti, lo spettacolo si sposterà in B (si gioca l’andata di Catanzaro-Monza ) e in C dove all’Arechi sono attesi in 25mila per Salernitana-Union Brescia (ore 21 diretta RaiSport), andata della semifinale dei play off di serie C. Sull’affetto dei tifosi granata c’erano pochi dubbi, ma si contano sulle dita i club anche di serie B capaci di fare numeri simili. Figuriamoci in terza serie! I tifosi granata hanno letteralmente preso d’assalto le rivendite per accaparrarsi i preziosi tagliandi e come già successo contro il Ravenna (22 mila presenze) si prevede sugli spalti uno spettacolo da brividi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salernitana-Brescia, ma quale serie C! In 25mila all’Arechi per uno spettacolo da categoria superiore

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