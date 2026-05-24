La sala era gremita e molte persone erano in piedi mentre sullo schermo si vedevano immagini di gallerie oscure e cisterne piene di macerie. La scena mostrava esploratori che avanzavano con le torce in testa, mentre un intervento spiegava che, cercando una cisterna, si sono imbattuti in un “mondo” sotterraneo. Nessun dettaglio sulle origini di queste immagini o sul motivo dell’esplorazione.

La sala è piena zeppa. Qualcuno è rimasto in piedi. Sullo schermo scorrono gallerie buie, cisterne colme di macerie, esploratori che avanzano con la torcia in testa. Sotto il Collegio Raffaello hanno trovato cisterne dimenticate, lavatoi murati vivi, acquedotti romani ancora percorsi dall’acqua. E forse non hanno ancora finito. A parlare Enrico Maria Sacchi, presidente del Gruppo Speleologico Urbinate. "Ci aspettavamo una cisterna. Invece abbiamo trovato un mondo". Un mondo sotto i piedi di chiunque cammini tra il Collegio Raffaello e Piazza della Repubblica. Il filo parte dalla Fonte della Barberina, il cui basamento reca il nome di un magistrato romano del I secolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sacchi: "Cercavamo una cisterna, abbiamo trovato un “mondo“"

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