Sabato sera di follia e caos | aggredisce i gestori di una pizzeria e danneggia l' auto della polizia
Sabato sera un uomo ha causato scompiglio in una pizzeria del centro di Licata. Dopo aver aggredito i gestori che cercavano di allontanarlo, ha danneggiato anche un’auto della polizia presente sul posto. La situazione è poi degenerata con ulteriori danni e interventi delle forze dell’ordine. Non sono state riportate altre persone coinvolte né feriti. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.
Crea il caos in una pizzeria del centro di Licata, scagliandosi perfino contro i gestori che tentavano - ma con scarsi risultati - di allontanarlo. All'arrivo degli agenti del commissariato, il quarantaseienne non soltanto non si è calmato. Ancora più su tutte le furie, ha oltraggiato i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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