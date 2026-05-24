Sabato sera di follia e caos | aggredisce i gestori di una pizzeria e danneggia l' auto della polizia

Da agrigentonotizie.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato sera un uomo ha causato scompiglio in una pizzeria del centro di Licata. Dopo aver aggredito i gestori che cercavano di allontanarlo, ha danneggiato anche un’auto della polizia presente sul posto. La situazione è poi degenerata con ulteriori danni e interventi delle forze dell’ordine. Non sono state riportate altre persone coinvolte né feriti. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.

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Crea il caos in una pizzeria del centro di Licata, scagliandosi perfino contro i gestori che tentavano - ma con scarsi risultati - di allontanarlo. All'arrivo degli agenti del commissariato, il quarantaseienne non soltanto non si è calmato. Ancora più su tutte le furie, ha oltraggiato i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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