Sabato sera di follia e caos | aggredisce i gestori di una pizzeria e danneggia l' auto della polizia

Notizia in breve

Sabato sera un uomo ha causato scompiglio in una pizzeria del centro di Licata. Dopo aver aggredito i gestori che cercavano di allontanarlo, ha danneggiato anche un’auto della polizia presente sul posto. La situazione è poi degenerata con ulteriori danni e interventi delle forze dell’ordine. Non sono state riportate altre persone coinvolte né feriti. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.