Russia-Cina così il summit Xi-Putin certifica l’asimmetria pro Pechino

Vladimir Putin è arrivato a Pechino questa settimana, dove ha incontrato il presidente cinese. Il summit tra i due leader ha mostrato una relazione caratterizzata da un sostegno reciproco, con Pechino che ha rafforzato la sua posizione internazionale. La visita si inserisce in un contesto di alleanza strategica tra Russia e Cina, segnando un rafforzamento dei legami tra i due paesi. L'incontro si è svolto in un clima di compattezza, con manifestazioni di solidarietà pubblica.

Vladimir Putin è arrivato a Pechino questa settimana accolto da una coreografia di solidarietà strategica accuratamente costruita: tappeti rossi, guardie d’onore, bambini con bandiere russe e cinesi e un nuovo abbraccio pubblico con Xi Jinping pensato per trasmettere l’idea che la partnership sino-russa resti solida nonostante guerra, sanzioni e crescente pressione geopolitica. E soprattutto, nonostante l’arrivo del leader russo nella capitale cinese fosse stato preceduto dallo storico ritorno di Donald Trump nel Paese, per un faccia a faccia con Xi, guida politica che ha portato il Dragone a essere realisticamente rivale totale degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Formiche.net

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