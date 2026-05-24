Russia-Cina così il summit Xi-Putin certifica l’asimmetria pro Pechino

Da formiche.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Vladimir Putin è arrivato a Pechino questa settimana, dove ha incontrato il presidente cinese. Il summit tra i due leader ha mostrato una relazione caratterizzata da un sostegno reciproco, con Pechino che ha rafforzato la sua posizione internazionale. La visita si inserisce in un contesto di alleanza strategica tra Russia e Cina, segnando un rafforzamento dei legami tra i due paesi. L'incontro si è svolto in un clima di compattezza, con manifestazioni di solidarietà pubblica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Vladimir Putin è arrivato a Pechino questa settimana accolto da una coreografia di solidarietà strategica accuratamente costruita: tappeti rossi, guardie d’onore, bambini con bandiere russe e cinesi e un nuovo abbraccio pubblico con Xi Jinping pensato per trasmettere l’idea che la partnership sino-russa resti solida nonostante guerra, sanzioni e crescente pressione geopolitica. E soprattutto, nonostante l’arrivo del leader russo nella capitale cinese fosse stato preceduto dallo storico ritorno di Donald Trump nel Paese, per un faccia a faccia con Xi, guida politica che ha portato il Dragone a essere realisticamente rivale totale degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Formiche.net

russia cina cos236 il summit xi putin certifica l8217asimmetria pro pechino
© Formiche.net - Russia-Cina, così il summit Xi-Putin certifica l’asimmetria pro Pechino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

RUSSIA-UCRAINA, COLLOQUI SEGRETE E PAURA IN EUROPA/ GENERALE BERTOLINI: MOSSE TRA PACE ED ESCALATION

Video RUSSIA-UCRAINA, COLLOQUI SEGRETE E PAURA IN EUROPA/ GENERALE BERTOLINI: MOSSE TRA PACE ED ESCALATION

Notizie e thread social correlati

Pechino centro del mondo: anche Putin vola da Xi, Cina e Russia rafforzano i loro rapportiVladimir Putin si è recato a Pechino pochi giorni dopo il ritorno negli Stati Uniti di Donald Trump.

Lo zar verso Pechino, "Alleanza Russia-Cina per la pace'. Xi a Trump, Putin potrebbe pentirsi della guerraIl presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina per incontrare il presidente cinese Xi Jinping, con cui discuterà di relazioni bilaterali,...

Temi più discussi: Cina-Russia, Putin: relazioni a livello senza precedenti. Xi: amici di lunga data; Alleanza asimmetrica | La Cina non ha alcuna fretta di salvare l’economia energetica russa; Pechino riserva a Putin l’accoglienza migliore; Russia-Cina, Putin: Alleanza non è diretta contro nessuno.

russia cina russia cina così ilIl risiko del petrolio tra Usa, Russia, Cina ed Europa: vincitori e vinti della crisi nello Stretto di HormuzIn ogni guerra c’è chi guadagna e c’è chi perde, anche in quelle che sembrano destabilizzare l’intero ordine mondiale. Anche nel conflitto in Iran. L’escalation in Medio Oriente e il conseguente blocc ... tpi.it

russia cina russia cina così ilRussia e Cina, Putin: Manteniamo il nostro ruolo di fornitore affidabile di energia. Xi: relazioni alte grazie alla fedeltà, no ostilità in Medio OrienteUlteriori ostilità in Medio Oriente sono sconsigliabili. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping a colloquio con l'omologo russo Vladimir Putin. Lo riporta Xinhua. Xi è inoltre tornato a chieder ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web