Luna Rossa ha vinto le regate preliminari svoltesi a Cagliari, segnando il primo passo verso la 38ª Coppa America prevista nel 2027 a Napoli. Ruggero Tita ha commentato che questa mattina si è verificato qualcosa di significativo e che tutto il team ha lavorato in modo eccezionale. Le regate rappresentano le prime fasi di una serie di eventi preparatori in vista della competizione.

Luna Rossa ha vinto le regate preliminari di Cagliari, valevoli come primo atto del lungo percorso di avvicinamento verso la 38ma Coppa America in programma nel 2027 a Napoli. Nelle acque del Golfo degli Angeli l’equipaggio principale del Challenger italiano, con al timone Ruggero Tita e Peter Burling, si è imposto nel match race decisivo contro gli storici rivali di Emirates Team New Zealand al termine di una settimana vissuta in crescendo dopo un avvio abbastanza difficile. Seppur a bordo di un AC40 che non vedremo in azione tra un anno in occasione della vera America’s Cup, questo weekend ha segnato la prima apparizione ufficiale in gara... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ruggero Tita: “Stamattina è scattato qualcosa, tutto il team ha fatto un lavoro incredibile”

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