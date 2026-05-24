Rugby i Cavalieri si fermano ai playoff contro Parabiago
I Cavalieri di Prato sono stati eliminati ai playoff di rugby contro Parabiago. Dopo aver vinto il titolo di campioni di Serie A2 battendo Parma, la squadra si è fermata nel torneo successivo. La partita si è conclusa con la sconfitta dei Cavalieri, che non hanno più accesso alle fasi finali. La squadra ha concluso così la stagione sportiva senza ulteriori successi nei playoff.
Prato, 24 maggio 2026 – Dopo il titolo di campioni di Serie A2 conquistato contro Parma, la promozione in Serie A1 e la possibilità di giocarsi anche il salto in Serie A Elite, si interrompe la cavalcata dei Cavalieri Union: il Parabiago, rispettando il pronostico, ha regolato per 49-14 i bianconeri. Agli uomini del direttore tecnico Alberto Chiesa resta la consapevolezza di aver chiuso il primo tempo in parità contro una squadra allestita per puntare all'A Elite, per un bilancio stagionale più che positivo. RUGBY PARABIAGO Grassi N, Cortellazzi (48’ Coffaro), Paz (cap), Hala (74’ Grassi F), Cucchi, Silva Soria, Zanotti, Galvani (64’ Nadali), Mugnaini (73’ Zoccalli), Toninelli, Caila (48’ Messori), Salvetti, Antonini (48’ Castellano), Ceciliani (48’ Cornejo), Bettini (48’ Moscioni) All. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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