rugby i cavalieri si fermano ai playoff contro parabiago

Notizia in breve

I Cavalieri di Prato sono stati eliminati ai playoff di rugby contro Parabiago. Dopo aver vinto il titolo di campioni di Serie A2 battendo Parma, la squadra si è fermata nel torneo successivo. La partita si è conclusa con la sconfitta dei Cavalieri, che non hanno più accesso alle fasi finali. La squadra ha concluso così la stagione sportiva senza ulteriori successi nei playoff.