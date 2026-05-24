Rotta balcanica la polizia slovena scova due trafficanti a dieci minuti dal confine | denunciati

Da triesteprima.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra venerdì 22 e sabato 23, la polizia slovena ha intercettato due trafficanti e otto migranti irregolari durante controlli di routine a circa dieci minuti dal confine. I trafficanti sono stati denunciati, mentre gli otto migranti sono stati fermati e identificati. L’operazione si è svolta lungo la rotte balcanica, con le forze dell’ordine che hanno intensificato i controlli in quella zona.

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Doppio colpo per la polizia di Stato slovena, che tra venerdì 22 e ieri, sabato 23, ha scovato grazie ai controlli di routine due trafficanti e otto migranti irregolari che facevano loro da passeggeri. Oltre ai cittadini turchi, già ben noti sulla rotta balcanica, c'erano anche persone originarie. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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