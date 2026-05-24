Rotta balcanica la polizia slovena scova due trafficanti a dieci minuti dal confine | denunciati

Notizia in breve

Tra venerdì 22 e sabato 23, la polizia slovena ha intercettato due trafficanti e otto migranti irregolari durante controlli di routine a circa dieci minuti dal confine. I trafficanti sono stati denunciati, mentre gli otto migranti sono stati fermati e identificati. L’operazione si è svolta lungo la rotte balcanica, con le forze dell’ordine che hanno intensificato i controlli in quella zona.