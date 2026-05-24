Rosetta Del Bene e Valentino Mercati ricevono la Benemerenza Civica del Comune di Sansepolcro
Rosetta Del Bene e Valentino Mercati, fondatori di Aboca, hanno ricevuto la Benemerenza Civica del Comune di Sansepolcro. La cerimonia si è svolta il 24 maggio 2026. La premiazione riconosce il contributo dei due imprenditori nel settore delle aziende agricole e della salute naturale. La Benemerenza Civica viene conferita annualmente a persone o enti che si sono distinti in ambiti civici o culturali.
Arezzo, 24 maggio 2026 – Rosetta Del Bene e Valentino Mercati, fondatori di Aboca, ricevono la Benemerenza Civica del Comune di Sansepolcro. Rosetta Del Bene e Valentino Mercati hanno ricevuto oggi la Benemerenza Civica conferita da l Comune di Sansepolcro, massimo riconoscimento assegnato dall’Amministrazione comunale a personalità che, con il proprio impegno, abbiano contribuito alla crescita civile, culturale, sociale ed economica della comunità. Il conferimento, approvato all’unanimità dalla Commissione Cultura e dal Consiglio Comunale, riconosce il percorso imprenditoriale, umano e culturale che, a partire dal 1978 sulle colline di Aboca, ha dato vita a una azienda locale specializzata in prodotti terapeutici naturali oggi presente in 24 Paesi del mondo, ma profondamente radicata nel territorio valtiberino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
“Donne & Lavoro”, a Sansepolcro premiata Rosetta Del BeneA Sansepolcro si è svolta la terza edizione di “Donne & Lavoro” nella Sala del Consiglio di Palazzo delle Laudi.
Temi più discussi: Colleferro. Tanta commozione per il concerto in ricordo di Maria Rosa De Cesare (Rosetta) corista della Corale Polifonica G.B. Martini; Federazione europea Cammini di Santiago, Antonelli invita a Sansepolcro; Amalia Finzi e il domani: Sono curiosissima, c’è tanto da scoprire. Mi piacerebbe leggere che siamo arrivate alla parità; Il Giorno guarda al futuro, oggi a Milano la celebrazione per i 70 anni: storia, cultura e scienza.
La Rosetta - pasticceria & cafè gourmand. Thee Sacred Souls · Weak for Your Love. Le nostre colazioni hanno il profumo delle piccole cose fatte bene, ogni giorno. Da sempre, qui alla Pasticceria La Rosetta, amiamo coccolarvi con gesti semplici che dive facebook
Attenzione giocatori Mac! Ho ricevuto un avviso che indica la fine del supporto per Rosetta. Dovremmo essere preoccupati? reddit
Rosetta Del Bene e Valentino Mercati, ricevono la Benemerenza Civica del Comune di SansepolcroArezzo, 24 maggio 2026 – Rosetta Del Bene e Valentino Mercati, fondatori di Aboca, ricevono la Benemerenza Civica del Comune di Sansepolcro. Rosetta Del Bene e Valentino Mercati hanno ricevuto oggi la ... lanazione.it
Donne & Lavoro, a Sansepolcro premiata Rosetta Del BeneArezzo, 7 marzo 2026 – Donne & Lavoro, a Sansepolcro premiata Rosetta Del Bene. Si è svolta presso la Sala del Consiglio di Palazzo delle Laudi la terza edizione di Donne & Lavoro, iniziativa ... lanazione.it