Rosetta Del Bene e Valentino Mercati, fondatori di Aboca, hanno ricevuto la Benemerenza Civica del Comune di Sansepolcro. La cerimonia si è svolta il 24 maggio 2026. La premiazione riconosce il contributo dei due imprenditori nel settore delle aziende agricole e della salute naturale. La Benemerenza Civica viene conferita annualmente a persone o enti che si sono distinti in ambiti civici o culturali.

Arezzo, 24 maggio 2026 – Rosetta Del Bene e Valentino Mercati, fondatori di Aboca, ricevono la Benemerenza Civica del Comune di Sansepolcro. Rosetta Del Bene e Valentino Mercati hanno ricevuto oggi la Benemerenza Civica conferita da l Comune di Sansepolcro, massimo riconoscimento assegnato dall’Amministrazione comunale a personalità che, con il proprio impegno, abbiano contribuito alla crescita civile, culturale, sociale ed economica della comunità. Il conferimento, approvato all’unanimità dalla Commissione Cultura e dal Consiglio Comunale, riconosce il percorso imprenditoriale, umano e culturale che, a partire dal 1978 sulle colline di Aboca, ha dato vita a una azienda locale specializzata in prodotti terapeutici naturali oggi presente in 24 Paesi del mondo, ma profondamente radicata nel territorio valtiberino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rosetta Del Bene e Valentino Mercati, ricevono la Benemerenza Civica del Comune di Sansepolcro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Donne & Lavoro”, a Sansepolcro premiata Rosetta Del BeneA Sansepolcro si è svolta la terza edizione di “Donne & Lavoro” nella Sala del Consiglio di Palazzo delle Laudi.

Temi più discussi: Colleferro. Tanta commozione per il concerto in ricordo di Maria Rosa De Cesare (Rosetta) corista della Corale Polifonica G.B. Martini; Federazione europea Cammini di Santiago, Antonelli invita a Sansepolcro; Amalia Finzi e il domani: Sono curiosissima, c’è tanto da scoprire. Mi piacerebbe leggere che siamo arrivate alla parità; Il Giorno guarda al futuro, oggi a Milano la celebrazione per i 70 anni: storia, cultura e scienza.

Attenzione giocatori Mac! Ho ricevuto un avviso che indica la fine del supporto per Rosetta. Dovremmo essere preoccupati? reddit

Rosetta Del Bene e Valentino Mercati, ricevono la Benemerenza Civica del Comune di SansepolcroArezzo, 24 maggio 2026 – Rosetta Del Bene e Valentino Mercati, fondatori di Aboca, ricevono la Benemerenza Civica del Comune di Sansepolcro. Rosetta Del Bene e Valentino Mercati hanno ricevuto oggi la ... lanazione.it

Donne & Lavoro, a Sansepolcro premiata Rosetta Del BeneArezzo, 7 marzo 2026 – Donne & Lavoro, a Sansepolcro premiata Rosetta Del Bene. Si è svolta presso la Sala del Consiglio di Palazzo delle Laudi la terza edizione di Donne & Lavoro, iniziativa ... lanazione.it