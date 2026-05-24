Rosenqvist vince la 500 miglia per soli 23 millesimi | sorpasso sul traguardo e finale da record
Un pilota svedese ha vinto la 500 miglia di Indianapolis con un margine di 23 millesimi di secondo, superando l’avversario nel tratto finale. La gara si è svolta tra pioggia, pause con bandiere rosse e cambi di strategia, con il vincitore che ha effettuato un sorpasso decisivo nel tratto conclusivo. La corsa ha registrato tempi record e un finale molto combattuto.
È servita una volata all’ultimo giro, con tanto di sorpasso sul traguardo per decidere la 110ema edizione della 500 Miglia di Indianapolis, conquistata da Felix Rosenqvist. Una gara spettacolare e impronosticabile fino alla fine quella dell’Indianapolis Motor Speedway, con pioggia e bandiere rosse prima di un clamoroso finale che ha visto lo svedese prevalere su David Malukas nell’arrivo in volata più ravvicinato nella storia della Indy 500. Ad alternarsi in testa nelle fasi iniziali di gara sono Álex Palou e Alexander Rossi, partiti dalla prima fila, con l’americano protagonista di una sosta particolarmente lenta durante la prima fase di caution. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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