Rosenqvist vince la 500 miglia per soli 23 millesimi | sorpasso sul traguardo e finale da record

Notizia in breve

Un pilota svedese ha vinto la 500 miglia di Indianapolis con un margine di 23 millesimi di secondo, superando l’avversario nel tratto finale. La gara si è svolta tra pioggia, pause con bandiere rosse e cambi di strategia, con il vincitore che ha effettuato un sorpasso decisivo nel tratto conclusivo. La corsa ha registrato tempi record e un finale molto combattuto.