Durante una serata a Roma, l’artista Ditonellapiaga si è esibita con piano e voce nella maestosa Ara Pacis, riducendo il traffico e le distrazioni della città. La performance ha coinvolto il pubblico in un’atmosfera intima, lontana dal caos urbano. La musica si è svolta in un contesto insolito, tra le antiche mura dell’area archeologica, creando un momento unico nel cuore della capitale.

. Ha abbassato il traffico, le notifiche, i motorini in doppia fila, persino quell’eterna ansia da capitale che corre sempre qualche metro davanti a tutti. Lo ha fatto durante la Notte dei Musei, mentre dentro l’Ara Pacis Museo dell’Ara Pacis succedeva qualcosa di stranamente delicato: Ditonellapiaga si è seduta al pianoforte e ha deciso di lasciare il rumore fuori. Niente impalcature pop. Niente estetica ipercolorata da club sentimentale. Solo voce e piano. Leggi anche Francesca Manzini imita Ilary Blasi nel cuore di Roma: “Benvenuti al Gran San Pietrello Pope” Chi conosce Ditonellapiaga è abituato a una scrittura urbana, ironica, sensuale, piena di immagini veloci e spigoli emotivi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Roma, una notte al museo con Ditonellapiaga: piano e voce nella maestosa Ara Pacis

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