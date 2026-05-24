A Roma, alcuni turisti hanno sollevato un’auto per spostarla e consentire il passaggio di un autobus della linea 85. Non sono stati segnalati danni o incidenti. Non è chiaro chi fosse responsabile della gestione del blocco, poiché la vigilante presente non ha intervenuto. La situazione si è risolta con l’intervento dei turisti, senza coinvolgimento delle forze dell’ordine.

? Punti chiave Come hanno fatto i turisti a spostare un'auto con un bus?. Chi avrebbe dovuto gestire il blocco in assenza della vigilante?. Perché questo episodio mette in crisi la gestione del Campidoglio?. Quali conseguenze avrà questo disservizio sulla mobilità del centro storico?.? In Breve L'episodio è avvenuto all'incrocio tra piazza San Clemente e via di San Giovanni in Laterano.. La vigilante suor Emilia non era presente al momento del blocco della linea 85.. Francesco Carpano critica il centralismo del Campidoglio e la gestione del sindaco Gualtieri.. Il disservizio alla linea Atac 85 si verifica con una frequenza settimanale.. Un gruppo di turisti ha sollevato fisicamente un’auto in divieto di sosta per liberare il passaggio della linea Atac 85 a Roma, nell’incrocio tra piazza San Clemente e via di San Giovanni in Laterano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, turisti sollevano un’auto per sbloccare il bus della linea 85

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