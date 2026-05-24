? Punti chiave Come farà la difesa di Ghilardi a reggere l'attacco veronese?. Perché Gasperini ha deciso di escludere El Aynaoui dalle titolari?. Chi potrà coprire i buchi lasciati dall'assenza di Ndicka?. Cosa rischia la Roma se non vince subito al Bentegodi?.? In Breve Gasperini schiera Ghilardi in difesa per sostituire l'infortunato Ndicka.. Il centrocampo vede in campo Pisilli e Cristante con Soulé, Dybala e Malen.. Verona punta su Bowie e Suslov contro la difesa di Mancini ed Hermoso.. Roma vanta due punti di vantaggio su Juventus e Como in classifica.. Alle ore 20:45 di questa domenica 24 maggio 2026, lo Stadio Bentegodi ospiterà la sfida decisiva tra Verona e Roma, un incontro che vale l’accesso diretto alla Champions League per i giallorossi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, sfida Champions al Bentegodi: il tricolore d’attacco di Gasperini

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