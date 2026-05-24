Roma manifesti sull' Italia fascista ritrovati per caso 80 anni dopo

Cinque manifesti originali degli anni '40, che documentano l'ingresso dell’Italia fascista in guerra, sono stati trovati per caso dopo oltre 80 anni. Gli annunci erano nascosti dietro le vetrine di un negozio di scarpe in via Cola di Rienzo a Roma e sono stati scoperti recentemente. I manifesti, risalenti al periodo della Seconda guerra mondiale, sono stati conservati per più di mezzo secolo prima di essere individuati.

Affissi da oltre 80 anni e ritrovati per caso. Sono cinque manifesti originali degli anni '40 che raccontano l'ingresso dell’Italia fascista in guerra, nascosti per oltre mezzo secolo dietro le vetrine di un negozio di scarpe in via Cola di Rienzo a Roma. È la via dello shopping del quartiere prati e durante i lavori di ristrutturazione sono riemersi come reperti dell'epoca. Un fermo immagine che riporta i tanti passanti incuriositi, indietro agli anni bui della seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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