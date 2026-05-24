Roma interruzione di energia elettrica nel municipio XI | le vie interessate

Notizia in breve

L'interruzione di energia elettrica nel municipio XI è prevista per lunedì 25 maggio. Le vie interessate sono state comunicate dall'azienda di distribuzione. I lavori di manutenzione sono programmati per migliorare l’efficienza del servizio e coinvolgeranno diverse strade del quartiere. La sospensione durerà tutta la giornata e riguarda esclusivamente le zone indicate.