Roma interruzione di energia elettrica nel municipio XI | le vie interessate
L'interruzione di energia elettrica nel municipio XI è prevista per lunedì 25 maggio. Le vie interessate sono state comunicate dall'azienda di distribuzione. I lavori di manutenzione sono programmati per migliorare l’efficienza del servizio e coinvolgeranno diverse strade del quartiere. La sospensione durerà tutta la giornata e riguarda esclusivamente le zone indicate.
Sarà una giornata senza corrente per i residenti nel municipio XI. Per lunedì 25 maggio sono previsti dei lavori di manutenzione da parte di Areti mirati a migliorare l'efficienza del servizio. Interventi che, in base alla fascia oraria, inizieranno alle 8:30 per poi concludersi alle 18:30. Le. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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