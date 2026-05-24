Roma in Champions League | 0-2 a Verona firmato Malen ed El Shaarawy

Da sololaroma.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma ha ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League dopo aver vinto 2-0 in trasferta contro l’Hellas Verona. I gol sono stati segnati da Malen ed El Shaarawy. La vittoria ha interrotto un’assenza di sette anni dalla massima competizione europea. La partita si è giocata allo stadio Bentegodi.

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La Roma conquista la qualificazione alla prossima Champions League grazie alla vittoria per 0-2 sul campo dell’ Hellas Verona nella sfida dello stadio Bentegodi, interrompendo un’assenza dalla massima competizione europea che durava da ben 7 anni. La formazione guidata da Gasperini ha capitalizzato una ripresa d’intensità, sbloccata dall’espulsione del veronese Valentini e decisa dalle reti di Malen e El Shaarawy. Il successo in terra veneta, unito alla contemporanea e clamorosa sconfitta interna del Milan contro il Cagliari, permette inoltre ai giallorossi di scavalcare i rossoneri e blindare il terzo posto definitivo in classifica. L’avvio di gara si rivela subito vibrante, con le due squadre capaci di costruire un’occasione importante per parte nei primi scampoli di gioco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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