Roma e Juventus si sfidano per l’ultimo trofeo | tra sogni di doppietta rivincite e l’intrigo di mercato per il talento Dragoni

Roma e Juventus si sfidano oggi nell’ultimo match della stagione femminile per aggiudicarsi l’ultimo trofeo. La partita vede due squadre in cerca di rivincite e di un successo che potrebbe segnare la conclusione di un duello ormai consolidato nel campionato nazionale. Tra le protagoniste si fa strada il nome di Dragoni, il talento al centro delle attenzioni di mercato. La sfida rappresenta anche l’ultimo appuntamento ufficiale prima della pausa estiva.

La Roma e la Juventus si affrontano oggi nell’ultimo atto della stagione calcistica femminile per contendersi l’ennesimo trofeo di un dualismo che domina stabilmente la scena nazionale. Le giallorosse scendono in campo per conquistare il secondo titolo consecutivo dopo la vittoria dello scudetto, mentre le bianconere inseguono una tripletta stagionale dopo aver già messo in bacheca la Supercoppa e la Coppa di Lega. Il tecnico romanista Rossettini ha espresso chiaramente la volontà di terminare l’anno nel migliore dei modi, evidenziando come la delusione per le sconfitte nelle finali passate sia stata un motore fondamentale per la successiva crescita del gruppo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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