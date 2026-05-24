Roma a Verona per il pass Champions | blindato il settore ospiti c’è Ryan Friedkin

Stasera alle 20:45 allo stadio Bentegodi, la Roma affronta l’Hellas Verona in una partita decisiva per la qualificazione in Champions League. Il settore ospiti è stato blindato e sorvegliato con particolare attenzione. Tra i presenti c’è Ryan Friedkin, proprietario della squadra. La vittoria permetterebbe ai giallorossi di avvicinarsi di tre punti alla qualificazione. La partita rappresenta l’ultimo ostacolo per la squadra in questa stagione.

Tre punti dividono la Roma dalla prossima Champions League. Stasera alle 20:45 allo stadio Bentegodi contro l’Hellas Verona i giallorossi si giocano l’intera stagione. Il settore ospiti sarà con 1500 sostenitori al seguito, dopo che ieri oltre cento tifosi hanno caricato la squadra alla partenza dall’aeroporto di Fiumicino. Secondo quanto appreso dal quotidiano Il Messaggero, la proprietà schiera le grandi occasioni: il vicepresidente Ryan Friedkin seguirà la gara in tribuna, arrivato in Veneto con il suo jet privato. Insieme al gruppo sono partiti anche gli indisponibili Lorenzo Pellegrini ed Evan Ndicka. Le scelte di formazione: Koné va in panchina, gioca El Aynaoui. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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