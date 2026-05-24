Roland Garros oggi Djokovic – Mpetshi Perricard | il match in diretta
Novak Djokovic affronta oggi nel primo turno di Roland Garros il francese Giovanni Mpetshi Perricard in un match serale. È il primo confronto diretto tra i due e vede il serbo, numero 3 del tabellone, scendere in campo nella competizione parigina.
(Adnkronos) – Novak Djokovic debutta oggi al Roland Garros nel match serale di domenica 24 maggio. Il serbo, numero 3 del tabellone, al primo turno affronta il francese Giovanni Mpetshi Perricard nel primo confronto diretto. Il 39enne di Belgrado va a caccia del 25esimo titolo Slam della sua straordinaria carriera. Djokovic inizia l'avventura a Parigi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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