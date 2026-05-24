Roland Garros giornalista ‘sfotte’ Shelton sui Mondiali Lui non la prende bene

Un giornalista ha fatto uno scherzo a Ben Shelton durante Roland Garros, commentando sui Mondiali. Shelton, che domani debutta contro uno spagnolo nel primo turno, non ha reagito bene allo scherzo. Il tennista americano sembra aver preso male le battute sul calcio, anche se il commento non riguarda direttamente il suo sport.

(Adnkronos) – Ben Shelton 'rosica' al Roland Garros 2026, ma il tennis non c'entra. Il tennista americano si prepara a esordire nel primo turno dello Slam parigino, dove domani sfiderà lo spagnolo Merida, ma non ha preso bene lo 'sfottò' calcistico di un giornalista. In conferenza stampa un giornalista gli ha chiesto cosa ne pensasse. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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