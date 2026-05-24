Roland Garros è tornato il coro che ‘disturba’ i tennisti | Olè

Durante il torneo di Roland Garros, è tornato il coro “Olè” che alcuni considerano il più fastidioso tra quelli presenti nel circuito tennistico. Il suono, ripetuto durante le partite, ha riacceso le discussioni tra giocatori e pubblico. La presenza di questo coro ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni atleti che si sono lamentati del disturbo durante le partite. La questione riguarda principalmente il rispetto delle regole di comportamento nel rispetto dei tennisti.

(Adnkronos) – È tornato il coro che qualcuno giudica come il più fastidioso di tutto il circuito. Al Roland Garros 2026, iniziato oggi, domenica 24 maggio con il primo turno tra i tanti campi parigini sta riecheggiando un coro che si era preso la scena già lo scorso anno e che ha 'contagiato' il resto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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