A Roland Garros sono in gara quattro italiani, mentre Novak Djokovic torna a competere nel torneo parigino. La prima sfida tra i quattro azzurri è già in programma, con l’incognita di chi passerà il turno. L’assenza di Alcaraz potrebbe influenzare le ambizioni di Sinner, che punta a progredire nel tabellone. Il torneo prosegue con molte sfide aperte, tra cui il ritorno di Djokovic in campo a Parigi.

? Domande chiave Chi riuscirà a superare la prima sfida tra i quattro italiani?. Come influirà l'assenza di Alcaraz sulle ambizioni di Jannik Sinner?. Quale giovane talento italiano farà il suo debutto negli Slam?. Quanto incasserà il vincitore del torneo in questa edizione speciale?.? In Breve Montepremi totale di 61,7 milioni di euro con 2,8 milioni per il vincitore.. Sinner esordisce martedì contro Tabur mentre Djokovic affronta Mpetshi Perricard alle 20:15.. Bronzetti, Sonego, Bellucci e il giovane Cinà impegnati nei vari campi parigini.. Alcaraz assente per problema al polso, favorisce la leadership di Jannik Sinner.. Domenica 24 maggio 2026, il Roland Garros apre le porte della sua centesima quinta edizione con quattro atleti italiani pronti a sfidare la terra rossa di Parigi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roland Garros: 4 italiani in campo e il ritorno di Djokovic a Parigi

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Sinner punta alla leggenda: Career Grand Slam e ritorno numero uno

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