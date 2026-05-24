Un preparatore specializzato in Land Rover ha presentato la sua ultima creazione, basata sulla Defender 110. Il progetto è stato realizzato per una famiglia che cercava un veicolo duraturo nel tempo. La trasformazione riguarda dettagli estetici e meccanici, con l’obiettivo di garantire longevità e affidabilità. La vettura mantiene l’aspetto iconico del modello originale, ma con modifiche che ne migliorano le prestazioni e l’estetica. La presentazione è avvenuta in Arkansas.

A dispetto del nome teutonico, Helderburg è un preparatore con sede nel nord-ovest dell'Arkansas: si occupa di ingegnerizzare e creare veicoli su misura, di grande qualità, partendo da auto britanniche a partire dalle Land Rover. Il nuovo modello ha un nome fuori dal comune: Rocco. Ed è la trasformazione di una Land Rover Defender 110 nata da una curiosa richiesta: un padre e un figlio di Nashville si sono rivolti all'azienda con il desiderio di un'auto audace, adatta all'uso quotidiano, che potesse essere tramandata di generazione in generazione. La risposta del tuner ha richiesto oltre 3.000 ore di meticolosa lavorazione artigianale per avere un veicolo inconfondibile, destinato a diventare un cimelio di famiglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rocco, come Helderburg ha trasformato la Defender 110

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