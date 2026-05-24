Road trip di 3 giorni in Provenza e non solo | un viaggio tra canyon ocra e piccoli borghi

Notizia in breve

Un viaggio di tre giorni tra la Provenza e l’Occitania ha portato i partecipanti attraverso paesaggi di canyon turchesi, borghi color ocra e città storiche. Il percorso ha incluso soste in piccoli centri abitati e tappe in zone naturali caratterizzate da formazioni rocciose particolari. Il viaggio si è svolto in modo improvvisato, senza percorsi prestabiliti, offrendo scorci di paesaggi che ricordano scene di cartoline.