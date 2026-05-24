ritratto perfetto ecco il film delle scuole la proiezione domani al cinema eden

Domani al cinema Eden di Arezzo sarà proiettato il film “Ritratto Perfetto”, dedicato al mondo scolastico. L’evento prevede la visione del film, seguito da un breve dibattito. La proiezione è prevista per le ore 18:00 e l’ingresso è gratuito. La pellicola racconta storie di studenti e insegnanti, con scene ricche di dettagli sulla vita quotidiana nelle scuole.

Arezzo, 24 maggio 2026 – Al C inema Eden di Arezzo domani, si terranno la proiezione e la presentazione del film «Ritratto Perfetto», una produzione cinematografica che riunisce varie scuole e ha visto protagonist a l’Itis «Galileo Galilei » di Arezzo, in collaborazione con Ic «Andrea Sansovino» di Monte San Savino, Iis «Città di Sansepolcro» di Sansepolcro, «Bernardo Dovizi« di Bibbiena, Ic «Masaccio» di San Giovanni, Ic «XIII Aprile« di Soci, «Margaritone Vasari» di Arezzo, «Fermi di Bibbiena, nell’ambito del progetto nazionale «CinemaScuola Lab». Sceneggiatura e regia sono di Maurizio Giustini, per la produzione esecutiva Fez Film di Fernando Maraghini e Erica Pacileo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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