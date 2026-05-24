Ritardi di 200 minuti per Intercity e Regionali | disagi nei collegamenti da e per Reggio Calabria

Da reggiotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 24 maggio 2026 i treni Intercity e Regionali da e per Reggio Calabria hanno registrato ritardi fino a 200 minuti, causando disagi ai pendolari. Le circolazioni ferroviarie lungo la dorsale tirrenica e verso il Nord Italia sono state soggette a modifiche improvvise e interruzioni. La situazione ha generato notevoli ritardi e incertezze nei collegamenti principali della zona.

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Per i pendolari di Reggio Calabria la giornata del 24 maggio 2026 è stata segnata da forti disagi e incertezze, con ritardi importanti e modifiche improvvise alla circolazione ferroviaria che hanno interessato i principali collegamenti lungo la dorsale tirrenica e verso il Nord Italia.Nel. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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