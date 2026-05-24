Il Cagliari ha battuto il Milan 2-1 nella partita della 38ª giornata della Serie A 2025-2026. Il match si è concluso con due gol del Cagliari e un gol del Milan. Il risultato finale è stato di 2-1 in favore della squadra ospite. Nessuna altra informazione sui minuti o i marcatori è stata fornita.

Un brutto primo tempo quello dei rossoneri contro il Cagliari: eppure il Milan era partito benissimo con il gol lampo di Saelemaekers. Il Diavolo però si è abbassato subito e la squadra di Pisacane ha preso campo e fiducia trovando il pareggio con Borrelli. Molto meglio i sardi nella prima frazione di gioco. Un disastro il secondo tempo: il Diavolo non trova occasione da reti e lascia anche il 2-1 al Cagliari. Fallimento totale per il Diavolo che è fuori dalla Champions League. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 62' Athekame), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (dal 68' Leão), Jashari (dal 62' Modric), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 62' Füllkrug), Gimenez (dal 46' Pulisic). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Risultati Serie A, Milan-Cagliari 1-2: tabellino e marcatori | News

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