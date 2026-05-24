Nella prima giornata della stagione 202526 di Serie A, il Milan ha segnato il primo gol subito, prendendo subito il comando nel punteggio. La partita tra Como e Roma si è conclusa con un risultato di parità. La Juventus segue gli aggiornamenti sul campo, con i risultati delle proprie partite in tempo reale. La giornata si è aperta con queste sfide, senza ulteriori dettagli sui punteggi finali o sugli eventi specifici.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Milan subito in vantaggio. Como e Roma sul pari

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