RISULTATI | Milano Wrestling La Gran Finale 2026 23.052026

Da zonawrestling.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato a Pero, durante lo show di Milano Wrestling “La Gran Finale 2026”, Guido Buriani ha battuto Andres Diamond.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I risultati dello Show andato in scena Sabato ad Pero (MI): Milano Wrestling “La Gran Finale 2026 Sabato 23 Maggio – Pero (MI) Guido Buriani batte Andres Diamond. Mixed Tag Team Match Matt Disaster & Jaguar Julie battono Bon Giovanni & Electra. Steve Mckee batte Joy Ace. Career Vs Occasione D’Oro Match Gabriel Grip Occasione D’Oro batte Mariosoft Career, Mariosft è costretto a lasciare il Wrestling. Fatal 4 Way Match for Campeon Las Calaveras (Decision Match) Ricky Eagle batte Deimos, Picchio e Huesos Grandes e diventa Nuovo Campione!!!. Campioni di Coppia Milano Wrestling Rebel Souls (Jay Kronos & The Entertrainer) battono Party Time (Brain & Sigma) (c) per Squalifica, Party Time mantengono i Titoli. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

risultati milano wrestling la gran finale 2026 23052026
© Zonawrestling.net - RISULTATI: Milano Wrestling “La Gran Finale 2026” 23.05.2026
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Rino Moto 2 - GP Italia - Monza maledetta [EP.25]

Video Rino Moto 2 - GP Italia - Monza maledetta [EP.25]

Notizie e thread social correlati

Pronostico e quote Mariano Navone – Learner Tien, finale Ginevra 23-05-2026Pochi giorni prima di iniziare il suo cammino al Roland Garros, Mariano Navone affronterà Learner Tien in finale a Ginevra.

Emis Killa, gran finale a Milano: doppia data al Fabrique per la chiusura del Club Tour 2026. La scalettaA Milano, il rapper Emis Killa terrà due concerti al Fabrique nelle date del 15 e 16 maggio, segnando il finale del suo Tour 2026.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web