RISULTATI | Milano Wrestling La Gran Finale 2026 23.052026

Sabato a Pero, durante lo show di Milano Wrestling “La Gran Finale 2026”, Guido Buriani ha battuto Andres Diamond.

I risultati dello Show andato in scena Sabato ad Pero (MI): Milano Wrestling “La Gran Finale 2026 Sabato 23 Maggio – Pero (MI) Guido Buriani batte Andres Diamond. Mixed Tag Team Match Matt Disaster & Jaguar Julie battono Bon Giovanni & Electra. Steve Mckee batte Joy Ace. Career Vs Occasione D’Oro Match Gabriel Grip Occasione D’Oro batte Mariosoft Career, Mariosft è costretto a lasciare il Wrestling. Fatal 4 Way Match for Campeon Las Calaveras (Decision Match) Ricky Eagle batte Deimos, Picchio e Huesos Grandes e diventa Nuovo Campione!!!. Campioni di Coppia Milano Wrestling Rebel Souls (Jay Kronos & The Entertrainer) battono Party Time (Brain & Sigma) (c) per Squalifica, Party Time mantengono i Titoli. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - RISULTATI: Milano Wrestling “La Gran Finale 2026” 23.05.2026

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